Мінекономіки хоче створити вільну економічну зону в Одеській області

Міністерство економіки України розробляє проект створення вільної економічної зони (ВЕЗ) в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні позаштатний радник міністра економіки Віктор СУСЛОВ на прес-конференції.

"Є проект створення ВЕЗ в тій частині Одеської області, яка знаходиться між Дністровським лиманом і Дунаєм", - сказав В. СУСЛОВ.

За його словами, на цій території з точки зору як природних так і економічних чинників створені сприятливі умови.

В. СУСЛОВ висловив думку, що ВЕЗ у тій формі, у якій вони діяли в Україні до 2005 року, а саме за наданням податкових пільг, поновлювати недоцільно.

Він переконаний, що створення ВЕЗ вимагає створення особливого митного режиму, як з Україною, так і з іншими країнами. У такої території має бути митна межа і режим територіальності. В цілях безпеки інвесторів і недопущення для них негативного впливу курсових коливань В. СУСЛОВ вважає за доцільне, щоб усередині зони грошовий обіг здійснювався не в гривнях, а в євро.

Серед іншого радник міністра підкреслив, що цей проект знаходиться зараз на стадії розробки і остаточна його реалізація можлива у разі ухвалення відповідного закону.

Довідка УНІАН. До 2005 року в Україні діяло 11 вільних економічних зон і 9 територій пріоритетного розвитку.