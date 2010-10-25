Королевська прогнозує, що через 3-4 роки в Україні зникне середній клас

Якщо темпи зростання споживчих цін збережуться, то через 3-4 роки в Україні зникне середній клас, а прірва між багатими і бідними досягне свого максимуму. Таку думку УНІАН висловила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підсумки економічної діяльності України за 9 місяців 2010 року.

За її словами, зазвичай зростання інфляції свідчить про зростання економіки. В Україні ж інфляція стримує економічне зростання високими ставками за кредитами і недокредитованістю національної економіки. Н. КОРОЛЕВСЬКА вважає, що відновлення високої інфляції є більшою загрозою, ніж послаблення динаміки економічного зростання, і є найбільшим ризиком.

"Темпи зростання споживчих цін значно випереджають зростання заробітних плат і пенсій. Це означає, що бідні стають ще бідніше, а ті, хто раніше вважалися середнім класом, починають сповзати до межі бідності", - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Максимально прискорило інфляцію зростання цін на продукти харчування, яке за окремими товарними позиціями перевищило 60%. У результаті, за темпами інфляції Україна займає сьогодні місце лідера серед країн СНД і Східної Європи.

"Стимулювання розвитку економіки уряд замінює латанням бюджетних дір, - зазначила голова Комітету ВР. - З початку року гривнева емісія, за офіційними даними, перевищила 23 млрд. грн., і уся вона вкидається в ринок. Емісія розкрутила крутень інфляції, яка за минулий місяць склала 2,9%, - це абсолютний місячний рекорд з 90-х років".

За прогнозами голови Комітету ВР, якщо темпи зростання споживчих цін збережуться, то через 3-4 роки в Україні зникне середній клас, а прірва між багатими і бідними досягне свого максимуму.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 року, порівняно з серпнем ц.р. склала 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) - 7,4%.

Порівняно з вереснем 2009 року, показник інфляції складає 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року - 9,3%.

В Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року порівняно з серпнем (показник до попереднього місяця) виросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - на 15,2%.