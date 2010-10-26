Великі банки Росії відмовляються публікувати фінзвітність

Кількість банків, які виконали рекомендації Центробанку Росії розкривати інформацію про виконання нормативів і розрахунок капіталу, що дозволяє сформувати уявлення про поточний фінансовий стан банків, досягло 733. Серед них Ощадбанк і Банк Москви, що раніше проігнорували рекомендації регулятора, повідомляє К2Каріtal.

Проте, пише сьогодні "Комерсант", розкривати інформацію як і раніше відмовляються великі банки — ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, "Уралсиб", "АК Барс" і "Російський стандарт". Ці дані містять інформацію про основні ризики і якість активів, в розкритті якої банки можуть бути не зацікавлені, зазначають експерти.