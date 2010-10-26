Баффет знайшов, кому віддати 100 мільярдів

Уоррен Баффет вибрав свого наступника. Їм став маловідомий керівник хеджфондом з Коннектікуту Тод Комбс. Його інвестиційний портфель виросте з $400 млн. до $100 млрд. Відповідного кандидата в Berkshire Hathaway шукали більше п`яти років, повідомляє Finance.

Уоррен Баффет знайшов кому передати управління Berkshire Hathaway Inc. після відходу від активного управління бізнесом. Найбільш вірогідний кандидат зараз управляє відносно невеликим хеджфондом, повідомляє Wall Street Journal. Це Тод Комбс, 39-річний менеджер з Коннектікуту.

Можливо, саме Тод Комбс управлятиме інвестиційним портфелем майже в $100 млрд, який Berkshire Hathaway зібрала під керівництвом Уоррена Баффета. Призначення здивувало учасників інвестиційного ринку. Фонд Тода Комбса набагато менший - близько $400 млн. Він спеціалізується на інвестиціях в компанії фінансового сектора.

Знайомі Тода Комбса дають йому позитивні характеристики. "Він дуже добре навчений, читає 500 сторінок в тиждень і проводить власні глибокі дослідження", - заявив Чак Девіс, генеральний директор компанії Stone Point, який допоміг Комбсу відкрити свій фонд п`ять років тому.

Уоррену Баффету в серпні виповнилося 80 років. Але легендарний інвестор заявляє, що не має наміру повністю покидати справи. Скоріш за все, він розділить свої поточні обов`язки на управління компанією як голова ради директорів і власне інвестиційний процес. Тод Комбс "не одержить контроль над всіма інвестиціями, поки я ще тут", - попередив Уоррен Баффет. Головним залишиться Баффет, а Комбсу буде доручено в управління портфель, "який Баффет визнає відповідним", потім портфель поступово збільшуватиметься. Наступник Уоррена Баффета буде зарахований до компанії, яка налічує менше 25 співробітників, проте володіє понад 70 підприємствами.

Berkshire Hathaway (BH) раніше висувала трьох кандидатів на пост голови ради директорів і можливого наступника Уоррена Баффета. Вони не були представлені офіційно, але основним претендентом вважався Девід Сокол. Йому 53 року, і він, як і сам Баффет, уродженець Омахи, в якій розташована BH.

Сокол головує в підрозділі BH - MidAmerican Energy Holdings, і управляє NetJets, що продає долі у володінні літаками приватним особам і компаніям.

Претенденти, що залишилися, - американець китайського походження керуючий хеджфондом Лі Лу, і ще один, так і не названий, - самі відмовилися від пропозиції.

"На цій роботі можна одержати багато грошей, але не мільярди", - пояснює їх рішення Уоррен Баффет, який велику частину доходу одержує від операцій з акціями.

По визнанню Уоррена Баффета, кандидатура Комбса розглядалася ще з 2005 року. Сьогоднішнє призначення мільярдер називає знаменним кроком. "Якщо я помру сьогодні увечері, раді буде ким мене замінити", - говорить він.