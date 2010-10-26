Експерт: статдані з ЄС і США здатні стимулювати прихильників долара

Статистичні дані з ЄС і США здатні стимулювати прихильників долара, тому під час торгівлі пара євро/долар може повернутися в район 1.39 і спробувати його пройти вниз, фунт може знову повернутися до рівня 1.5650, а японська ієна намагатиметься залишитися нижче 81. Така думка аналітиків FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, достатньо різностороння новинна динаміка очікується сьогодні під час торгів в Європі. Згідно з попередніми даними, німецький індикатор споживчої упевненості від GFK зросте до 5.1, а індекс імпортних цін у Німеччині в річному вимірі досягне позначки 9,70%, що може зіграти на руку європейським валютам.

Проте цифри за обсягом ВВП Великобританії можуть «сплутати карти» супротивникам валюти США – згідно з прогнозами, англійська економіка в 3-му кварталі виросте менше, ніж за попередній звітний період, що навряд чи зможе підтримати британський фунт.

Крім того, у вівторок учасників ринку чекає значний новинний блок даних по США. Варто виділити дві основні новини, це індекс цін на житло, де очікуються позитивні цифри і індекс виробничої активності від ФРС-Річмонда, де також прогнозується зростання з -2 до 1, відзначають аналітики.