Активи Нацбанку за січень-вересень збільшилися на 22%

Активи Національного банку України у січні-вересні 2010 року збільшилися на 22% - до 441,269 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому у газеті «Урядовий кур`єр» від 26 жовтня п.р.

Кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 27% - до 124,756 млрд. грн., цінні папери нерезидентів – на 32% - до 147,409 млрд. грн. Обсяг авуарів НБУ у спеціальний правах запозичень скоротився майже у 5 разів – до 103 млн. грн. Монетарне золото зросло на 21% - до 6,565 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 32% - до 60,430 млрд. грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 12% - до 65,089 млрд. грн., внески у рахунок квоти МВФ – на 2%, до 16,896 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 26% - до 337,029 млрд. грн., зокрема банкноти і монети в обороті зросли на 11% - до 189,208 млрд. грн., кошти банків – на 16%, до 27,03 млрд. грн., кошти державних та інших установ – у 14 разів, до 31,369 млрд. грн. За вказаний період обсяг депозитних сертифікатів, емітованих Нацбанком, збільшився у 5 разів - до 15,778 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ – на 9%, до 72,834 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 9% - до 104,240 млрд. грн. Зокрема фонди та інші резерви збільшилися в 3 рази – до 19,115 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів скоротилися на 2% - до 92,397 млрд. грн.