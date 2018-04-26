Податковий кодекс: хто заплатить за нерухомість?

Податковий кодекс, в очікуванні ухвалення якого Україну лихоманить вже не один місяць, не тільки скорочує податки, але і вводить нові. Найбільш дискусійним і неоднозначним серед них став податок на нерухомість.

За теорією, він є одним з найбільш фіскально-ефективних, проте, в Україні, як це зазвичай буває, все складається зовсім по-іншому.

Податкова практика на ниві нерухомості

Для нашої країни податок на нерухомість – не нововведення. Більшість громадян навіть не підозрюють, що він передбачений Законом «Про систему оподаткування». Але на практиці так і не запрацював. Зараз, в умовах гострого дефіциту бюджету, уряд намагається його реанімувати.

У розвинених країнах світу даний податок – один з ключових доходів бюджету. Аналізуючи їх досвід, а в окремих країнах він багатовіковий (наприклад, Німеччина, США), можна виділити основні принципи оподаткування нерухомого майна.

Як правило, цей податок належить до місцевих. Так, в Австралії він складає 90% місцевого бюджету, в Канаді - 80%, в США – 75%.

Об`єктом оподаткування є земля, будівлі і споруди. Платники податків – в більшості випадків, власники майна, але іноді цю роль виконує орендар, або одночасно орендар і власник.

База оподаткування в зарубіжних країнах ґрунтується на ринковій вартості об`єктів. Але тут починаються істотні відмінності в трактуванні поняття «Ринкова вартість». У деяких податкових системах за основу береться орендна вартість, в інших – капітальна. Методики оцінки теж відрізняються. Це може бути порівняння цін на ринку при здійсненні операцій з нерухомістю, або експертна оцінка.

Для обліку платників податків зазвичай створюються реєстри на місцях або єдиний державний реєстр, або і той, і інший одночасно для повнішої інформації.

Для прикладу наведемо кілька конкретних цифр. Так, податок на нерухомість в Іспанії складає 0,2% оцінної вартості і сплачується раз на рік. Базою оподаткування Болгарії є ціна нерухомості, яка визначається територіальною податковою службою. Ставка податку однакова для фізичних і юридичних осіб і складає 0,15%. Якщо ж це єдине житло, то ставка знижується на 50%, причому податок вноситься чотирма рівними частинами протягом року. У Італії податки розраховуються від кадастрової вартості об`єкту, яка на 50–60% нижча за ринкову, ставка складає 0,05%. У Канаді місцевий податок на нерухомість варіюється залежно від району, для великих міст він складає 1-1,2% в рік.

Податкова "родзинка" по-українськи

В Україні вперше робиться спроба «запустити» функціонування даного податку. У проекті ПК він виглядає таким чином: платниками податків є фіз- та юрособи, резиденти і нерезиденти. Об`єкти оподаткування – житлова нерухомість, до якої не належать держвласність, будинки у зоні відчуження, дитбудинки сімейного типу, садово-дачні ділянки до 40 кв. м на одного платника податків.

База оподаткування – загальна площа об`єкту оподаткування, яка визначається на підставі даних, що надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. База оподаткування розраховується для фізосіб податковою службою, юрособи розраховують її самостійно.

Ставка оподаткування рівна 0 грн. для власників житла, площа якого не перевищує 100 кв. м у місті і 200 кв. м - у сільській місцевості.

Якщо на даній площі прописані 2 людини у місті або 5 осіб у сільській місцевості, то площа оподатковується за ставкою 0 грн. за 1 кв. м при розрахунку на кожну людину по 40 кв. м. У разі наявності у платника податків кількох об`єктів нерухомості, які знаходяться в його власності, ставка 0% застосовується тільки до одного з об`єктів, навіть якщо сума їх площ менше 100 кв. м.

Ставкою в 10 грн. за 1 кв. м обкладається загальна площа, яка перевищує вказані розміри, а також загальна площа інших об`єктів, які належать платникові податків.

Радує те, що уряд проявив хоч якусь диференціацію при оподаткуванні житлової нерухомості. Адже часто однокімнатна квартира в центрі коштує дорожче трикімнатної на околиці. Цю відмінність зрівняли за допомогою коефіцієнта до ставки податку, який варіюється від 0,5 до 1,5. Дане рішення ухвалюється сільськими і міськими радами і не пізніше, ніж за три місяці до початку звітного року.

Податкове зобов`язання оплачується фізичними особами рівними частинами до 15 серпня і 15 листопада, а юрособами – щокварталу до 30 числа, яке наступає за звітним кварталом.

Контролюється система шляхом реєстрації платників (або ставляться на облік) податків органами державної податкової служби за місцем знаходження юридичних осіб, окремих підрозділів юросіб, місцем мешкання (основне місце обліку), а також місцем розташування (реєстрації) їх відділень, об`єктів оподаткування, або за місцем здійснення основної діяльності.

У цілому, податок на нерухомість в нинішньому форматі є певною мірою прототипом існуючому. Представляючи проект Податкового кодексу, прем`єр-міністр Микола Азаров підкреслив, що правила податку на нерухомість торкнуться не більше 10% населення України. «Ця норма в найближчому майбутньому не розповсюджуватиметься на людей, які живуть у звичайних квартирах і мають дачні будиночки», - пояснив він.

Ось і виходить, що у запропонованому вигляді податок на нерухомість позбавлений сенсу, зокрема, з погляду вигод для держави. Більшість населення його не платитимуть, а олігархи – всього по 10 гривень за квадратний метр. Вийде, що і "низи", для яких квадратні метри, - це "наше все", не обуряться, і олігархічні "верхи" не особливо постраждають. Фіскальний ефект від введення. податку на нерухомість у такому вигляді викликає сумніви... Залишається сподіватися, що дане питання, як і багато інших аспектів документа, допрацюють перед другим читанням. Друге читання ПК планується на першу декаду листопада.

Тетяна Соколовська (для УНІАН)