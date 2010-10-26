Японія готова стримувати зростання ієни

Мінфін Японії незадоволений зміцненням ієни до нового максимуму 15 років до долара і заявляє про готовність зробити "рішучі кроки", якщо буде потрібно, повідомляє Рейтер.

Міністр фінансів Йосихико Нода назвав різкі коливання валютних курсів асиметричними і сказав, що уважно стежить за ринком, повторюючи риторику, яка передувала інтервенції Японії на валютному ринку місяць тому. Він тут же додав, що умови на ринку зараз не такі, як у вересні.

"Коли ми провели інтервенцію у вересні, ієна росла сама по собі. З тих пір різні валюти, не тільки ієна, росли до долара", - сказав головний фінансист країни, виступаючи перед парламентом у вівторок.

У минулі вихідні пройшла зустріч міністрів фінансів "Великої двадцятки", на якій вони домовилися уникати конкурентної девальвації валют, що було сприйняте як зелене світло для подальшого розпродажу долара на тлі очікувань запуску друкарського верстата в США для підтримки економіки.

У результаті долар відновив мінімум 15 років до ієни, пробивши вниз позначку 80,41 ієни.

Тоді як ряд аналітиків вважає, що обіцянки, зроблені на саміті G20, частково зв`язують руки Японії, інші говорять, що висновки в підсумковому комюніке нарад дуже загальні і не є стримуючим чинником.