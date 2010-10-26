Волга заявляє про масові порушення у веденні Держреєстру фінустанов

Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) Василь ВОЛГА заявляє про масові порушення при веденні Державного реєстру фінансових установ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами В. ВОЛГИ, перевірка відповідності паперової інформації з розміщеною в електронному вигляді в Держреєстрі фінустанов проводилася в комісії з червня по жовтень поточного року. Перевірка охоплювала період 2004-2010 рр.

Як повідомив В. ВОЛГА, у ході проведеної комплексної перевірки Держреєстру фінустанов і перевірки підстав внесення до реєстру відокремлених підрозділів фінансових установ було виявлено велику кількість помилок, невідповідностей, фактів безпідставного внесення відокремлених підрозділів в реєстр, відсутність контролю за виконанням працівниками комісії своїх обов'язків, відсутність контролю достовірності інформації, яка надавалася фінустановами, відсутність контролю за документообігом.

Таким чином, за словами В. ВОЛГИ, на сьогодні залишаються питання щодо легітимності внесення до Держреєстру фінустанов 1 022 підрозділів страхових компаній, 301 підрозділу кредитних спілок і 157 підрозділів ломбардів.

"Загальний об'єм проблеми через корупцію в Держфінпослуг, яка була в період з 2004 по 2010 рік через службову халатність, за яку повністю несе відповідальність керівництво комісії, - це те, що проблема стосуватиметься більш ніж 50% фінансових установ, - зазначив В. ВОЛГА. - Половина ринку фінансових послуг України працює поза правовим полем".

Він повідомив, що про ситуацію, яка склалася, проінформовані прем'єр-міністр і Президент України. Зараз в Держфінпослуг працює Рахункова палата України і Генеральна прокуратура.

"Ми закінчуємо зараз роботу з підготовки матеріалів і передачі їх в Генпрокуратуру для вживання заходів щодо тих осіб, які винні в ситуації, яка склалася" - сказав В. ВОЛГА.

Можливих винних, за його словами, "з півтора десятка прізвищ", "аж до першого заступника голови Держфінпослуг". При цьому конкретних імен В. ВОЛГА не назвав, зазначивши, що ступінь провини тих або інших посадовців визначить службове розслідування.

Він також повідомив, що вже з наступного тижня комісія почне виносити попередження фінустановам, у яких є проблеми з дотриманням процедур реєстрації, підрозділів, для того, щоб компанії усували ці порушення. Тим, хто відмовиться це робити, Держфінпослуг погрожує відібрати ліцензії.

Як повідомив В. ВОЛГА, серед таких порушників багато великих, відомих ринку компаній, при цьому їх назв він не повідомив.

У цілому, за словами В. ВОЛГИ, на те, щоб забезпечити нормальну роботу Держреєстру фінустанов, буде потрібно 4-5 місяців.

"У тому виді, у якому Держреєстр фінустанов зараз існує, це не реєстр, це звалище якесь", - підкреслив В. ВОЛГА.