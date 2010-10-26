Новий Податковий кодекс зробить підприємців безробітними - Тимошенко

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що прийняття Верховною Радою України нової редакції Податкового кодексу призведе до масової втрати роботи представниками малого і середнього бізнесу.

Як повідомляє офіційний сайт Ю. ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Миколаєві.

"Якщо остаточно буде прийнятий Податковий кодекс, а поставили його прийом в парламенті відразу після виборів - на 2 або на 3 листопада, то після прийняття Податкового кодексу, в цілому прогноз, що в Україні скоротиться понад 200 тисяч робочих місць", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" у черговий раз заявила, що сьогодні підприємці не мають можливості надати податковим органам повноцінні звіти, які відповідали б реальному стану їх бізнесу.

"Що робить податкова? Вона рахує усім податок з обороту і примушує поставити цю цифру в звіти - тобто, у податкові декларації. Що роблять підприємці? Вони відмовляються здавати такі декларації. Наприклад, у Дніпропетровську взагалі винайшли унікальний засіб: вони почали декларації податкові відправляти поштою, але коли податкова отримувала, вона там міняла показники і своєю рукою вписувала нові податкові показники. Що зробив Дніпропетровськ? Вони посилають в податкову декларації поштою, але кожну сторінку вони тепер ламінують", - повідомила вона.

За словами Ю. ТИМОШЕНКО, підприємці не витримують податкового тиску і вимушені відмовлятися від свого бізнесу.

"Люди просто біжать з малого бізнесу. Якщо зараз Податковий кодекс зніме спрощену систему оподаткування, зніме повністю усі пільги, які навіть були у малих підприємців, на цьому їх життя закінчиться. А на цьому закінчиться і успішне економічне життя нашої держави", - констатувала лідер "Батьківщини".