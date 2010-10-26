МНС закупить пожежну техніку для Євро-2012 на 1,4 млрд. грн.

Наступного року МНС планує витратити 1,4 млрд. грн. на закупівлю пожежної техніки для Євро- 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком прямої телефонної лінії в Кабінеті міністрів України заявив заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Віталій РОМАНЧЕНКО.

За його словами, міністерство наступного року планує подати заявку в Мінфін на фінансування в сумі 4,5 млрд. грн., з яких 1,4 млрд. грн. планують витратити на оновлення парку пожежної техніки, оскільки на цей час загальна зношеність технічних засобів складає 98%.

Як сказав В. РОМАНЧЕНКО, у першу чергу, увагу приділятимуть переоснащенню до Євро- 2012 аеропортів і міст, де проводитимуть матчі чемпіонату.

Також МНС планує побудувати кілька нових пожежних депо, додав він.