Лановий розповів про причини інфляції у серпні та вересні

Президент центру ринкових реформ Володимир ЛАНОВИЙ вважає, що причиною інфляції у серпні та вересні в Україні стало підвищення ціни на газ і житлово-комунальні послуги, а також випуск ПДВ-облігацій і запозичення коштів на внутрішньому ринку в результаті розміщення ОВДП, унаслідок чого об'єм коштів на ринку істотно збільшився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

В. ЛАНОВИЙ підкреслив, що значна частина отриманих коштів пішла на погашення боргів з зарплати.

"Уряд почав активно фінансувати бюджетні витрати. У першій половині року через нестачу грошей почали рости борги із зарплат. І ситуація тут така - або не платити зарплату, або інфляція. Уряд вирішив скинути облігації. Банки їх купили і пустили ці гроші в оборот. Поправили ситуацію із зарплатою, але це агукнулося зростанням цін. У вересні уряд сам збільшив фінансування бюджету на 11-13 млрд. грн. на місяць. Якщо план на місяць 20 млрд., то збільшення на 11 млрд. це істотне збільшення готівкових коштів в економіці", - зазначив В. ЛАНОВИЙ.

При цьому він підкреслив, що у багатьох випадках зростання цін на товари було необгрунтованим і відбувалося за принципом "якщо хтось підняв ціну, то чому мені її не підняти". Як приклад він привів ситуацію з підвищенням цін на яйця. "Те, що яйця виросли в ціні - це змова постачальників цього товару. Цей продукт падав в ціні у першій половині року, тепер постачальники вирішили компенсувати свої збитки", - зазначив В. ЛАНОВИЙ.

Також він спрогнозував подальше зростання цін у разі, якщо уряд продовжить здійснювати вливання коштів на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем склала 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) - 7,4%. Інфляція в серпні 2010 року порівняно з липнем склала 1,2%.

На початку жовтня МВФ погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні у 2010 році з 9,2% (квітневий прогноз) до 9,8%.

У бюджеті- 2010 закладена інфляція (грудень до грудня) на рівні 13,1%.