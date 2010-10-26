Держкомпідприємництва не погодив змін до Митного кодексу

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва не погодив запропоновані митниками зміни до Митного кодексу, які розширюють їх права з проведення постаудиту після розмитнення товарів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

У комітеті, зокрема, зазначили, що у змінах до Митного кодексу прописувалося право для митників проводити виїзні перевірки діяльності платників податків отримувати фінансові і бухгалтерські документи і звіти підприємств, обстежувати виробничі, складські і торговельні приміщення.

Згідно з висновками експертів комітету, такі зміни необгрунтовано розширюють повноваження митників і призводять до дублювання функцій податківців.

У той же час в прес-службі Держмитслужби зазначають, що для спрощення митного оформлення товарів в Україні необхідно розширити повноваження митників з постаудиту. У Європі такі перевірки підприємців митники можуть проводити протягом трьох років після розмитнення товарів. Нині в Україні у рамках постаудиту перевіряють виключно конкретні операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Крім того, комітет не погодив проект урядової постанови, розроблений митниками, яким їм надається право самостійно формувати графік перевірок підприємців, не погоджуючи їх проведення з податковими органами.

На думку експертів Держкомпідприємництва, відсутність координації дій між контролюючими органами щодо одночасного проведення перевірок подвоїть навантаження на суб'єктів ЗЕД.