Закриття міжбанку: долар - 7,9470/7,9530 грн., євро - 11,0655/11,0800 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9440/7,9510 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися - 7,9475/7,9515 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9470/7,9530 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2613/0,2616 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2612/0,2615 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до 0,2614/0,2616 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,3650 рублів за долар (+0,13).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3910/1,3980 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0965/11,1075 грн./євро, до 12:00 ціни встановилися на рівні 11,0970/11,1045 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз - 11,0655/11,0800 грн./євро.