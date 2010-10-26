СБУ хоче отримувати інформацію про рахунки підприємств без розкриття банківської таємниці у судах

Служба безпеки України виступає за отримання інформації про рух коштів підприємств на банківських рахунках без розкриття банківської таємниці в судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеної оперативної наради заявив перший заступник голови СБУ - начальник головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю Володимир РОКИТСЬКИЙ.

"На нашу думку, найефективнішим (методом - УНІАН) у протидії злочинності у сфері оподаткування було б впровадження європейської практики отримання інформації правоохоронними органами про рух коштів на розрахункових рахунках суб'єктів господарювання без розкриття банківської таємниці в судах", - зазначив він.

За словмих В. РОКИТСЬКОГО, СБУ у 2010 році виявила 432 злочини, пов'язаних з мінімізацією податкових зобов'язань, в основному, вони посадові - 351. Порушено і розслідується 384 карних справи. Загальна сума збитків у справах, які знаходиться у провадженні, складає 645,9 млн. грн., з яких відшкодовано 207 млн. грн. Накладений арешт на майно у розмірі 96 млн. грн.

У 2010 році було розкрито 308 злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, за якими порушено 214 кримінальних справи. Сума збитку у цих справах склала понад 272 млн. грн., попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 68 млн. грн.

Як зазначив В. РОКИТСЬКИЙ, процедура відшкодування ПДВ залишається непрозорою і створює підстави для зловживань з боку посадовців і підприємців.

"Ускладнений порядок отримання в банківських установах відомостей про реальний рух коштів такого роду суб'єктів господарювання (підприємств -"мінімізаторів" - УНІАН), відсутність своїх ресурсів погашення нанесених державі збитків обумовлює деякі труднощі процесуального порядку", - сказав він.