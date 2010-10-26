У Вінниці підприємці зустріли Азарова тисячним мітингом

У Вінниці прем'єр-міністра Миколу АЗАРОВА підприємці зустріли тисячним мітингом, протестуючи проти можливого ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг проходив біля адміністративної будівлі Вінницької обласної державної адміністрації на вул. Соборній, 70 у Вінниці.

У цей самий час у приміщенні Вінницької облдержадміністрації М.АЗАРОВ проводив нараду з адміністративно-господарським активом області щодо проблемних питань у соціально-економічному розвитку регіону.

Перед мітингувальниками виступили лідери громадських організацій підприємців і партій. Підприємці стояли з численними плакатами «Країну для людей», «Влада вбиває малій бізнес», «Олігархам - пільги – підприємцям - кайдани» тощо.

Ближче до закінчення наради, М.АЗАРОВ, почувши шум, який доносився з вулиці, сказав, що до людей необхідно прислуховуватися і якось коригувати свої рішення.

«Ми, звичайно, до людей завжди прислуховуємося, і навіть якщо на площу вийшло 100-200 осіб, ми завжди слухаємо їх. Я ніколи не відмахуюся від проблем. Ми знаємо, хто ці мітинги організує, однак навіть проплачений мітинг треба вислухати, десь скоригувати свої рішення, але головна лінія уряду - реформи і податкова реформа – одна з глобальних реформ», - прокоментував М.АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр також закликав демонстрантів читати проект Податкового кодексу.

«Ті, хто свистять, можливо, обдурені, і не знають, і не читали, що там, в Податковому кодексі міститься», - додав М.АЗАРОВ.