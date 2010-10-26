Профіцит платіжного балансу України в січні-вересні становив 6,4 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-вересні 2010 р., за попередніми даними, становив 6,441 млрд. дол. проти 12,173 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року.



Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).



За даними НБУ, за III квартал (липень-вересень) ц.р. профіцит платіжного балансу становив 2,014 млрд. дол., зокрема, у вересні – 1,241 млрд. дол.



За даними Нацбанку, за січень-вересень ц.р. поточний рахунок було сформовано з дефіцитом 826 млн. дол., що на 30 млн. дол. менше, ніж за відповідний період 2009 року. Зокрема, за III квартал дефіцит поточного рахунку становив 1,050 млрд. дол.



«Погіршення стану поточного рахунку в ІІІ кварталі зумовлено зростанням дефіциту торгівлі товарами - до 2,8 млрд. дол. Основними чинниками високого дефіциту торгівлі товарами виступали ефекти відновлення внутрішнього споживчого й інвестиційного попиту, зміцнення реального ефективного курсу гривні (з початку року - на 9,4%), а також дуже високі обсяги імпорту енергоносіїв», - йдеться в повідомленні.



НБУ зазначає, що вже третій місяць поспіль, рахунок поточних операцій є дефіцитним, і в вересні він був на рівні 259 млн. дол.



Профіцит рахунку капітального і фінансового рахунку зберігається впродовж останніх 6 місяців. У вересні 2010 року він становив 1,5 млрд. дол. і був забезпечений припливом капіталу за борговими цінними паперами державного сектору і збереженням досить високих обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій. Водночас НБУ відзначає значне посилення попиту на валюту на готівковому ринку.



З початку року профіцит капітального і фінансового рахунків досяг 7,3 млрд. дол., тоді як за 9 місяців 2009 року дефіцит становив 11,3 млрд. дол.



Чисті надходження прямих іноземних інвестицій у вересні становили 567 млн. дол. Основним реципієнтом виступав банківський сектор, який одержав близько 60% ПІІ. В цілому з початку року чистий приток прямих іноземних інвестицій становив 3,6 млрд. дол., з яких в банківський сектор надійшло 34%.



Сальдо за кредитами і облігаціями у вересні було позитивним на рівні 2,4 млрд. дол. завдяки значного притоку за борговими залученнями державного сектору. Зокрема, уряд України залучив 2 млрд. дол. за рахунок розміщення єврооблігацій. Також у вересні спостерігався чистий приплив капіталу за внутрішніми урядовими паперами і ПДВ-облігаціями на рівні 401 млн. дол. «В першу чергу цей приток було зумовлено зацікавленістю нерезидентів у розміщених урядом наприкінці серпня ПДВ-облігаціями... Іншим чинником виступає висока ліквідність світової фінансової системи в результаті спроби розвинених країн стимулювати свої економіки за рахунок монетарної експансії», - констатують в НБУ.



При цьому, сальдо за операціями приватного сектору з кредитами і облігаціями було збалансованим. З одного боку, традиційно залишається негативним сальдо з операцій банківського сектора на рівні 200 млн. дол., навіть не зважаючи на розміщення нових єврооблігацій Приватбанком на 200 млн. дол. З іншого боку, сальдо з операцій реального сектору сформувалося позитивним на рівні 192 млн. дол. завдяки активним залученням довгострокових кредитів. В цілому за 9 місяців 2010 року сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектору залишається негативним - на рівні 1,2 млрд. дол., що в 5,5 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.



Обсяг резервних активів НБУ, станом на 1 жовтня 2010 року, становив 34,7 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,8 місяця майбутнього періоду.