Нацбанк спростовує інформацію Тимошенко: 18,2 млрд. дол. не виведено в офшори

Національний банк України спростовує інформацію, озвучену лідером ГО «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО під час прес-конференції 25 жовтня про те, що за 8 місяців поточного року з України було виведено 18,2 млрд. дол. в офшорні зони.

Про це йдеться у повідомленні регулятора, розміщеному на офіційному сайті Нацбанку.

За оцінками НБУ, непродуктивний відплив капіталу (об`єми недоотриманої виручки за експорт товарів і послуг, оплата за імпорт, що не надійшла, платежі по фіктивних операціях з цінними паперами) за перші 8 місяців 2010 року склали 17 млн. дол. Водночас, обсяги непродуктивного відпливу капіталу в попередні роки були значно вищі (6,9 млрд. дол. в 2004 році, 3,5 млрд. дол. – в 2005 році, 4,4 млрд. дол. – в 2006 році, 5,3 млрд. дол. – в 2007 році, 2,1 млрд. дол. – в 2008 році) і істотно скоротилися з початком фінансово-економічної кризи (218 млн. дол. в 2009 році).

«Відзначимо також, що офіційною статистикою реєструється інвестування капіталів резидентами України за межу. Зокрема, за 8 місяців 2010 року обсяги прямих іноземних інвестицій з України склали 681 млн. дол. США, вкладення резидентів в іноземні цінні папери – 16 млн. дол. США, зростання закордонних активів українських банків (у вигляді депозитів за кордоном і наданих зовнішніх кредитів) – 1,069 млрд. дол. США», – мовиться в повідомленні НБУ.

Проте природа і чинники цих потоків капіталу істотно відрізняються від непродуктивного відпливу капіталу, відзначають в Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня т.г. під час прес-конференції в Хмельницьком лідер ГО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що за вісім місяців поточного року з України виведено в офшорні зони 18,2 млрд. дол.

Крім того, за словами Ю.Тимошенко, Національний банк України «працює на одну сім`ю». «Де-факто Національним банком України нині керує пан КАВУНІВ. Раніше він був банкіром в сім`ї ЯНУКОВИЧА. Фактично НБУ сьогодні знаходиться в руках сім`ї ЯНУКОВИЧА», – сказала вона.