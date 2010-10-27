Експерт: на ринку депозитів продовжилося зниження процентних ставок

На ринку депозитів фізичних осіб у період з 18 по 22 жовтня 2010 року продовжилося зниження процентних ставок.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталя СИНЯВСЬКА.

За її інформацією, середня процентна ставка по вкладах у гривні впала на 0,15%, у доларах США - на 0,10%, у євро - на 0,06%. Процентні ставки по термінових депозитах у гривні зараз такі: на термін 1 місяць - від 2,5 до 10% річних; на 3 місяці - від 4,5 до 15%; на 6 місяців - від 9,5 до 15,5%; на 12 місяців - від 10,5 до 16,5%. По вкладах у доларах США ставки такі: на 1 місяць - від 2 до 6,2% річних; на 3 місяці - від 2,5 до 7,75%; на 6 місяців - від 3,5 до 8,5%; на 12 місяців - від 4,5 до 9%. По вкладах у євровалюті ставки такі: на 1 місяць - від 1 до 5% річних; на 3 місяці - від 0,5 до 6,75%; на 6 місяців - від 1,5 до 7,5%; на 12 місяців - від 1,5 до 8%.

На думку Н. СИНЯВСЬКОЇ, ця тенденція зниження процентних ставок обумовлена як і раніше високою вартістю цього виду ресурсу для банків. "Основною новиною минулого тижня можна назвати заявлене Комітетом Верховної Ради рішення про відстрочення на початок 2014 року введення податку на дохід фізичних осіб з депозитних вкладів, передбачене проектом Податкового кодексу. Таке рішення матиме позитивний вплив на рівні довіри вкладників до банківської системи, що, у свою чергу, приведе до подальшого зростання депозитного портфеля банків", - вважає експерт.