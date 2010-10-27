Міжбанк відкрився підвищенням котирувань по долару

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань - 7,9460/7,9520 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2595/0,2598 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,9535/10,9645 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3781/1,3783 дол./євро (вівторок, 26 жовтня, - 1,3963/1,3965 дол./євро).

У вівторок, 26 жовтня Національний банк України на ринок не виходив.