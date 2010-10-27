Експерт: євро та долар сьогодні можуть повернути втрачені позиції

Австралійський долар в парі з американським можуть на сьогоднішніх торгах досягти паритету. Така думка аналітиків інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні. Також вони прогнозують зростання індексу споживчих цін в Австралії.

Якщо так воно і буде, те прискорення інфляції, швидше за все, викличе зростання австралійського долара.

Євро, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, може спробувати повернути втрачені позиції в парі з американським доларом. Збільшення об'єму агрегату М3 грошової маси єврозони здатне послужити сигналом для ЄЦБ до проведення жорсткої грошово-кредитної політики, яка позначиться позитивно на євро, тому EUR/USD спробує повернутися до рівня 1,4.

Також варто звернути увагу на американські дані: гірші дані про об'єми замовлень на товари тривалого користування і продажів на первинному ринку житла в США можуть негативно позначитися на доларі.

Британський фунт, швидше за все, продовжить утримуватися вище 1.5800, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.