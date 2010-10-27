Середній курс долара у банках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають - по 7,98 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився у порівнянні з 26 жовтня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., з продажу - в межах 7,97-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,1% відучора і сьогодні складає 10,91 грн./євро, курс продажу - на 0,9% до 11,09 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,83-10,97 грн./євро, з продажу - в межах 11,01-11,22 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 26 жовтня знизився на 0,5% і сьогодні складає 0,2540 грн./рубль, курс продажу - на 0,4%, до 0,2625 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2520-0,2590 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,96 грн./дол., курс продажу - 7,98 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., з продажу - в межах 7,97-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,2% відучора і сьогодні складає 10,90 грн./євро, курс продажу - на 1%, до 11,07 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,85-11,97 грн./євро, з продажу - в межах 11,01-11,22 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,4% порівняно з 26 жовтня і сьогодні складає 0,2547/0,2629 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2570 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2610-0,2660 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,96/7,998 грн., євро - 10,95/11,22 грн., рубль - 0,2450/0,2550 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,95/7,99 грн., євро - 10,90/11,25 грн., рубль - 0,2550/0,2620 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,95/7,985 грн., євро - 10,85/11,15 грн., рубль - 0,2560/0,2630 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 жовтня, такий: гривні до долара США - 7,9116, до євро - 11,006618, до російського рубля - 0,26025.