Зменшення проблемної заборгованості за кредитами і надалі актуальне для банків - експерт

Зменшення частки проблемної заборгованості в кредитному портфелі українських банків залишається як і раніше актуальним.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталя СИНЯВСЬКА.

За її словами, у період з 18 по 22 жовтня 2010 року на ринку кредитування фізичних осіб істотних змін не сталося. "Проте сказати, що ринок завмер, однозначно не можна оскільки банки поступово збільшують кількість пропонованих програм", - упевнена експерт.

Як повідомила Н. СИНЯВСЬКА, умови автокредитів на кінець минулого тижня склалися такі: термін кредитування - до 5 років, рідше трапляється 7 років; авансовий платіж - 30-50% від вартості автомобіля; процентна ставка - від 18,5% до 26% річних; разова комісія при наданні кредиту - від 1,5 до 3% від суми кредиту.

Експерт зазначила, що кредити на придбання нерухомості пропонують набагато менше банків на умовах: процентна ставка 18% - 28% річних, термін кредитування 5-10 років, з авансовим внеском не менше 30%, частіше трапляється - 40% від вартості нерухомості.

На думку Н. СИНЯВСЬКОЇ, за кредитами на споживчі цілі можна виділити декілька видів. Під заставу нерухомості на умовах: на строк до 5 років, у розмірі, що не перевищує 40% від вартості застави, під ставку 22-26,25% річних; під заставу депозиту: на термін дії депозиту, під ставку +3 - +6% річних до ставки депозиту у разі, якщо депозит розміщений в гривні, + 5% - +11% для запорук у вигляді депозиту в іноземній валюті; кредитування учасників власних зарплатових проектів на термін 1-2 року, у розмірі 3-5 окладів, під реальну ставку 30-40% річних. При цьому багато банків навіть по кредитах для "зарплатників" встановлюють додаткову комісію за зняття грошей з карткового рахунку в розмірі від 1 до 2,5% від суми зняття, що значно підвищує реальну вартість кредиту.

Як вважає експерт, основною новиною минулого тижня була заява АУБ і Національної іпотечної асоціації до Верховної Ради України про збереження пункту Цивільного Кодексу, який передбачає можливість додаткового стягнення майна у випадку, якщо вартість реалізованої застави не покриває в повному об'ємі заборгованість за протермінованим кредитом. "Обидві асоціації стали на захист прав кредиторів, на діяльність яких відміна вищеназваного пункту вплине украй негативно", - підкреслила Н. СИНЯВСЬКА.