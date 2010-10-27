Страхові премії українських страховиків у І півріччі зменшилися на 11,5%

Чисті страхові премії (валові премії без урахування премій по внутрішньому вихідному перестрахуванню) українських страховиків у I півріччі 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року зменшилися на 11,5% - до 5 млрд. 588,3 млн. грн. (проти 6 млрд. 313,4 млн. грн. у січні-червні 2009 року).

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг).

Повідомляється, що сума валових страхових премій українських страховиків за підсумками I півріччя 2010 року склала 9 млрд. 635,9 млн. грн. (на 1,3% більше показника січня-червня 2009 року).

При цьому, за даними Держфінпослуг, за підсумками минулого року сума страхових премій за ризиковими видами страхування склала 9 млрд. 299,8 млн. грн. (96,5% загальної суми валових страхових премій), а щодо страхування життя – 336,1 млн. грн. (3,5%).

Також повідомляється, що із загального обсягу валових страхових платежів 28% (2 млрд. 702,9 млн. грн.) страховики одержали від фізичних осіб, 42,9% (4 млрд. 130,5 млн. грн.) від юридичних, інші 29,1% (2 млрд. 802,5 млн. грн.) – від перестрахувальників.

За підсумками I півріччя 2010 року українські страховики направили в перестрахування 4 млрд. 546,7 млн. грн. (у січні-червні 2009 року – 3 млрд. 754,3 млн. грн.), з них: перестрахувальникам-нерезидентам – 499,1 млн. грн. (у січні-червні 2009 року - 553,8 млн. грн.), перестрахувальникам-резидентам – 4 млрд. 047,6 млн. грн. (у січні–червні 2009 року – 3 млрд. 200,5 млн. грн.).

Загальна сума страхових виплат компенсованих перестрахувальниками за підсумками I півріччя 2010 року склала 233,8 млн. грн. (у січні-червні 2009 року – 471,5 млн. грн.), зокрема: перестрахувальниками-нерезидентами – 88,6 млн. грн. (у січні-червні 2009 року – 112,6 млн. грн.), перестрахувальниками-резидентами – 145,2 млн. грн. (у січні-червні 2009 року – 358,9 млн. грн.).

За даними Держфінпослуг, на 1 липня 2010 року в Україні зареєстровано 441 страхових компаній, зокрема 373 – ризикових страховики і 68 компанії зі страхування життя.

У січні-червні 2010 року з Держреєстру фінустанов виключено 13 страхових компаній – 8 ризикових страховиків і 5 компаній зі страхування життя. При цьому зареєстровано всього три нові ризикові страхові компанії і одну компанію зі страхування життя.