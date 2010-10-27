«Промінвестбанк» в січні-вересні скоротив збиток більш ніж в два рази

"Промінвестбанк" в січні-вересні 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, скоротив збиток в більш ніж 2 рази - до 593,099 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, опублікованому в газеті «Голос України» (від 27 жовтня).

Активи банку за звітний період скоротилися на 4% і на 1 жовтня 2010 року склали 28,914 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів збільшилися на 11% - до 27,147 млрд. грн., зобов`язання скоротилися на 3% - до 24,059 млрд. грн.

Статутний капітал банку за звітний період залишався на рівні 5,299 млрд. грн., власний капітал скоротився на 10% - до 4,855 млрд. грн.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку".