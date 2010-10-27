НБУ відстоюватиме свою позицію щодо збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу

Національний банк України (НБУ) відстоюватиме свою позицію з приводу вимоги щодо збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови національного банку України Сергій АРБУЗОВ журналістам у середу.

«Це рішення обгрунтоване, воно узгоджене з міжнародними організаціями, і Нацбанк стоятиме на своїй позиції, - сказав С.АРБУЗОВ.

Основною мотивацією такого рішення він назвав стабільність банківської системи. «Ми пережили банківську кризу і не хочемо пережити його ще раз», - резюмував С.АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, НБУ своєю постановою №273 від 6 липня 2010 р. зобов`язав банки до 1 січня 2012 р. збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижче вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності 273-ї постанови, тобто на 16 липня 2010 р.

Асоціація українських банків (АУБ) і 10 комерційних банків подали позов до Національного банку України, вимагаючи скасування цієї постанови як такої, що порушує права середніх і малих банків.

Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували і подали до Окружного адміністративного суду Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремі пункти вищезазначеної постанови НБУ. Останнє судове засідання в цій справі відбулося 26 жовтня, на якому була оголошена перерва до 8 листопада для подачі додаткових пояснень

Наприкінці серпня ц.р. в своєму листі до комерційних банків Нацбанк вказав на те, що станом на кінець липня 2010 р., регулятивний капітал у сумі, менше 120 млн. грн. мали 69 банків, з яких 5 банків з тимчасовою адміністрацією. Сума докапіталізації 38 з них становить усього 20% від розміру їх регулятивного капіталу.

«...Внесені постановою №273 зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні в частині підвищення вимог до мінімального розміру регулятивного капіталу відповідають світовим тенденціям, спрямовані на забезпечення стійкості (життєздатності), як окремих банків України, так і банківської системи в цілому...», - вказав НБУ в листі.