Державний борг України зріс на 5,8%

Державний і гарантований державою борг України на 30 вересня 2010 р. становив 404 млрд. 301 млн. 041,08 тис. грн., або 51 млрд. 090 млн. 041,20 тис. дол., що на 5,8% більше від показника на кінець серпня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату становив 256 млрд. 195 млн. 000,97 тис. грн. (63,37% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 32 млрд. 374 млн. 423,56 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг – 148 млрд. 106 млн. 040,11 тис. грн. (36,63%), або 18 млрд. 715 млн. 617,64 тис. дол.

Державний борг України на кінець вересня ц.р. становив 306 млрд. 989 млн. 331,79 тис. грн. (75,93%), або 38 млрд. 793 млн. 117,04 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 172 млрд. 769 млн. 769,60 тис. грн. (42,73%), або 21 млрд. 832 млн. 282,75 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 134 млрд. 219 млн. 562,19 тис. грн. (33,20%), або 16 млрд. 960 млн. 834,29 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 97 млрд. 311 млн. 709,29 тис. грн. (24,07%), або 12 млрд. 296 млн. 924,16 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 83 млрд. 425 млн. 321,37 тис. грн. (20,63%), або 10 млрд. 542 млн. 140,81 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 886 млн. 477,92 тис. грн. (3,43%), або 1 млрд. 754 млн. 783,35 тис. дол.

Впродовж січня-вересня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 86 млрд. 396 млн. 919,36 тис. грн. (27,18%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також унаслідок отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 у розмірі 1,25 млрд. СПЗ і випуску єврооблігацій 2010 року на суму 2 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 36 млрд. 843 млн. 539,90 тис. грн. (27,11%), державний внутрішній борг зріс на 43 млрд. 149 млн. 485,42 тис. грн. (47,38%).

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 403 млн. 894,04 тис. грн. (7,04%).