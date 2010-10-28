Фельдман пропонує повернути майно релігійним громадам

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував законопроект «Про повернення культового майна релігійним організаціям».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, культове майно, яке є документами Національного архівного фонду і належить державі або територіальним громадам, може бути передане архівними установами, на балансі яких воно перебуває, у безкоштовне користування або повернено у власність релігійних організацій безкоштовно, у порядку, встановленому Законом «Про свободу совісті і релігійні організації».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в 20-30 роки XX століття культове майно релігійних громад, як правило, було, якщо не знищено, то експропрійоване радянськими органами держбезпеки. Йдеться про релігійну літературу, численні предмети культу і обряду. У 1991 році, після отримання Україною державної незалежності, було прийнято Закон «Про свободу совісті і релігійні організації», відповідно до якого релігійні організації одержали право, на підставі рішень місцевих адміністрацій, безкоштовно одержувати культове майно у власність або безкоштовне користування від організацій, на балансі яких воно перебувало. А в 1993 році було прийнято Закон «Про національний архівний фонд і архівні організації», який оголосив культове майно документами Національного архівного фонду і фактично заборонив його передачу у власність релігійних організацій.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що фактично на довгі роки релігійні організації України були позбавлені можливості користуватися релігійним майном, що належить їм по праву. Причому від цього постраждали всі без винятку релігійні громади: і християнські, і мусульманські, і іудейські, що знаходяться як у великих містах, так і в селах.

"Ми детально розібралися в ситуації і дійшли висновку, що такий стан справ є не тільки абсурдним з моральної точки зору, адже справжнє місце предметів культу - у храмах, а не в підвалах архівів, і переконалися у юридичній безпідставності подібного стану справ. Насправді, в Законі «Про національний архівний фонд» про культове майно взагалі не йдеться. Цей закон набрав чинності згідно з постановою парламенту, відповідно до якої до складу Національного архівного фонду були віднесені архівні документи, які на час набирання чинності цього законопроекту перебували на державному обліку", - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

"Оскільки на момент ухвалення постанови від 1993 року вже діяв закон України від 1991 року, відповідно до якого релігійні організації одержали право на безкоштовне отримання культового майна, і оскільки підзаконний акт не може суперечити закону, то виходить, що культове майно не повинне відноситися до складу Національного архівного фонду. Фактично, я пропоную законодавчо розв’язати цю суперечність і відновити право релігійних організацій на безкоштовне отримання у власність культового майна, яке сьогодні є документами Національного архівного фонду", – підкреслив депутат.