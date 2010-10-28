Нацбанк оцінює ріст ВВП України у третьому кварталі на рівні 4%

Національний банк України оцінює зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у третьому кварталі поточного року на рівні 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член правління, виконавчий директор з економічних питань НБУ Ігор ШУМИЛО.

"За нашими оцінками, зростання ВВП у третьому кварталі склало близько 4% ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) склав 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, склав 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал склав 262,365 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало не 15%, як повідомляли раніше, а 15,1% порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік склав 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меншу - 912 млрд. 563 млн. грн. Падіння ВВП по кварталах у 2009 році порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП склало 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у ІІ кварталі - залишилося на рівні 17,8%, як повідомляли раніше, у ІІІ кварталі - 16% (раніше повідомляли про 15,9%), у ІV кварталі - 6,8% (7%).