Fitch прогнозує ріст ВВП в Україні у 2010 році на рівні 5%, у 2011 році – 4,5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання ВВП в Україні за підсумками 2010 р. на рівні 5%, за підсумками 2011 р. - 4,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в інформаційних матеріалах, розданих сьогодні на щорічній конференції Fitch Ratings в Україні.

За прогнозами Fitch, середньорічна інфляція в Україні за підсумками поточного року складе близько 10%, у 2011-му - 10,8%.

Також Fitch прогнозує деяке зміцнення курсу національної валюти по відношенню до долара США. За прогнозами рейтингового агентства, середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2010-го складе 7,84 грн./дол., в 2011-м - 7,7 грн./дол.

Об'єм золотовалютних резервів Національного банку України, за прогнозами Fitch, на кінець поточного року складе 34,1 млрд. доларів, на кінець 2011-го - 42 млрд. доларів. Загальний зовнішній борг України на кінець поточного року очікується на рівні 78% (до ВВП), 2011 р. - 74,5% (до ВВП). Загальний борг держави - 27,8% (до ВВП) у 2010 році і 27,6% - у 2011-му.

Fitch очікує, що номінальний ВВП України на кінець 2010 року складе 140,9 млрд. доларів, за підсумками 2011-го - 164,9 млрд. доларів.

Дефіцит рахунку поточних операцій у 2010 році очікує рейтингове агентство на рівні 0,9% до ВВП, у 2011-му - 1,8% до ВВП.