Експерт: долар очікують нові негативи

На торгах 28 жовтня, швидше за все, ієна проти американського долара продовжить зміцнюватися, що приведе пару USD/JPY в район 81,00. Така думка аналітиків Інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні

Як пояснили аналітики, учасники ринку сьогодні чекають публікації рішення про основну процентну ставку Банку Японії. Прогнозують, що вона не зміниться.

Під час європейської сесії ніяких особливо цікавих новин не очікують, але, цілком можливо, що тиск на євро збережеться у зв'язку з актуальними фінансовими проблемами, які знову постали в єврозоні. Відповідно, євро, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, може повторити мінімум минулого тижня, який був у районі 1.3700, а фунт продовжить рух у бік 1.5700.

Проте, надія на відкат у конкурентів долара може з'явитися з відкриттям американських торговельних майданчиків: прогнозують, що число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, поданих минулого тижня, у Штатах зросте, що стане негативом для USD, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні.