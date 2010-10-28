«ОАК» та «Антонов» будуть мати по 50% акцій спільного авіапідприємства

У спільному підприємстві на основі Товариства з обмеженою відповідальністю компанія "ОАК - Цивільні літаки" (ТОВ "УК "ОАК-ГС") ВАТ "ОАК" і ДАК "Антонов" володітимуть по 50% від величини статутного капіталу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "ОАК".

"Договір встановлює основні принципи формування органів управління спільним підприємством. Згідно з підписаною угодою ВАТ "ОАК" і ДАК "Антонов" володітимуть по 50% від величини статутного капіталу ТОВ "УК "ОАК-ГС", сказано у повідомленні.

Сторони також домовилися на перших загальних зборах учасників Товариства голосувати "за" затвердження нової редакції його Статуту. Після затвердження нової редакції Статуту сторони зобов`язалися провести вибори органів управління ТОВ. Рада директорів Товариства складатиметься з 12 членів, шість з яких будуть запропоновані ВАТ "ОАК", шість - ДАК "Антонов". Протягом перших двох років з моменту обрання Ради директорів його головою буде один з членів СП, висунених для обрання ДАК "Антонов". Протягом наступних двох років головою Ради директорів буде один з його членів, висунених для обрання ВАТ "ОАК".

Зазначають, що аналогічним чином буде сформована Ревізійна комісія, по трьох кандидатів у яку висунуть засновники Товариства. Перші два роки головою РК буде один з її членів, висунених ВАТ "ОАК", а наступні два роки головою РК буде кандидат, висунений для обрання ДАК "Антонов".

За таким же принципом загальні збори учасників Товариства обиратимуть генерального директора ТОВ і його першого заступника. Сторони домовилися, що кандидата для обрання генеральним директором Товариства на перші два роки його діяльності запропонує ВАТ "ОАК", а кандидата на пост першого заступника генерального директора - ДАК "Антонов".Через два роки відбудеться зміна керівництва Товариства: кандидата на посаду генерального директора висуне ДАК "Антонов", а на посаду першого заступника - ВАТ "ОАК".

Справжня угода набуває чинності з моменту придбання ДАК "Антонов" правового статусу учасника Товариства відповідно до чинного законодавства Російської Федерації. Дія угоди обумовлена чотирма роками з моменту першого обрання органів управління Товариства відповідно до нової редакції Статуту ТОВ.

"Спільне підприємство ВАТ "ОАК" і ДАК "Антонов", що створюється нині, повинне стати майданчиком для спільної роботи російської і української авіабудівної промисловості. Основною функцією цього підприємства стане координація робіт, пов`язаних з просуванням на ринок спільної російсько-української продукції, - літаків марки "Ан", з ціноутворенням, з післяпродажним обслуговуванням. Ще однією важливою функцією спільного підприємства повинна стати підготовка пропозицій щодо подальшої інтеграції російської і української авіабудівної промисловості", - заявив президент ВАТ "ОАК" Олексій ФЕДОРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Києві Україна і Росія підписали угоду учасників спільного підприємства в авіаційній галузі.

Зокрема, генеральний директор держпідприємства "Антонов" Дмитро КІВА і президент голова правління ВАТ "Об`єднана авіабудівна корпорація" (Російська Федерація) підписали угоду учасників спільного підприємства між ВАТ "Об`єднана авіабудівна корпорація" і ДАК "Антонов".