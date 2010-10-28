Королевська пропонує продовжити роботу над Податковим кодексом до липня 2011 року

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує продовжити роботу над проектом Податкового кодексу до липня 2011 року, а набуття чинності його - з 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

"Той варіант, який ми пропонуємо, - у тому, щоб все-таки допрацювати Податковий кодекс і прийняти його, згідно з Бюджетною декларацією, згідно із законом про бюджет до 15 липня 2011 року, і щоб до 15 серпня він був прийнятий і почав працювати з 1 січня 2012 року", - сказала вона.

За цей час, за словами Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ, необхідно усунути закладені в проекті ПК помилки, оскільки, якщо на сьогодні прийняти його в запропонованому вигляді, у подальшому доведеться багато років доопрацьовувати Податковий кодекс.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2010 р.. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує розглядати проекти Податкового кодексу і державного бюджету на 2011 рік на наступному пленарному тижні - 2-5 листопада.