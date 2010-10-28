ДПАУ має намір скоротити штат на 20%

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) має намір скоротити свій апарат на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ДПАУ Олександр ПАПАЇКА.

«Відсотків на двадцять ми скорочуватимемо, але це Державна податкова адміністрація України і держподатадміністрації обласні, а інспекції ми підсилимо для того, щоб там поліпшити взаємовідносини, щоб не було черг», – сказав він.

Директор департаменту масово-роз`яснювальної роботи і звернень громадян ДПАУ Віктор КОСАРЧУК відзначив, що процес реформування органів ДПАУ вже розпочався, на сьогодні відповідні пропозиції подано до Кабінету Міністрів.