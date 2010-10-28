Прокуратура порушила майже тисячу справ за фактами порушень у банківській сфері

За дев'ять місяців поточного року прокурорами в порядку нагляду в банківській сфері порушено 998 кримінальних справ, розслідувано і спрямовано до суду 745 кримінальних справ цієї категорії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, на усунення порушень закону прокурори внесли 142 документи реагування, за результатами розгляду яких 88 осіб притягають до відповідальності, відшкодовано 1,8 млн. грн.

Особливу увагу приділили захисту інтересів тих банків, де є державна частка, або в яких Національним банком України призначений тимчасовий адміністратор або ліквідатор.

Перевірки підтверджують, що службові особи банків здійснювали кримінальні діяння, якими фінансовим установам нанесли істотний збиток. Так, прокурор Врадіївського району Миколаївської області 17 травня порушив кримінальну справу щодо службових осіб місцевого відділення ВАТ "Державний ощадний банк України", які шляхом підробки кредитних договорів оволоділи коштами банку на загальну суму 2,2 млн. грн.

Викриті факти привласнення банківськими працівниками коштів, їх співучасті в легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, заволодіння коштами громадян, які були на банківських рахунках, недбалого ставлення до своїх обов'язків, що призвело до істотного збитку.

У цілому в поточному році прокурори по фактах злочинних дій банківських працівників порушено 336 кримінальних справ, 209 - спрямовано до суду.

Враховуючи, що протермінована заборгованість по банківських кредитах перевищила 85 млрд. грн., прокуратура особливу увагу звернула на вживання заходів для повернення боргу недобросовісними позичальниками. Генеральною прокуратурою України 22 липня порушена кримінальна справа проти президента одного з комерційних товариств Чернігівської області, який шляхом підлогу документів, а також зловживаючи довірою підлеглих працівників, оформив в банку кредитів на суму понад 10 млн. грн., які використовував для власних потреб.

Поширені також випадки незаконної реалізації боржниками майна, яке перебуває у заставі, підлогу документів для неправомірного отримання банківських позик, здійснення шахрайських дій і тому подібне.

Протягом жовтня судами задоволено позовів прокурорів у банківській сфері на суму понад 300 млн. грн.