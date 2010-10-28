МФК має намір надавати гривневі кредити, залучаючи ресурсну базу на міжбанку
14:23, 28 жовтня 2010Фінанси
0
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) планує надавати гривневі кредити, залучаючи для цього ресурсну базу на міжбанківському ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник МФК в Україні Олена ВОЛОШИНА сьогодні в ході V щорічної конференції Fitch Ratings в Україні.
Також вона повідомила, що МФК спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) сьогодні ведуть переговори з Національним банком України з приводу можливості кредитування в гривні.
При цьому О.Волошина підкреслила, що на відміну від ЄБРР, який має намір формувати пасивну гривневу базу за рахунок випуску облігацій, МФК планує залучати ресурси безпосередньо на міжбанку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter