МВФ пропонує внести у проект Податкового кодексу пакет змін

Міжнародний валютний фонд пропонує внести до проекту Податкового кодексу ряд змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступник міністра фінансів України Тетяна ЄФИМЕНКО.

"Передусім, МВФ звернув нашу увагу на те, що наша спроба зниження податку на прибуток повинна проходити у дещо іншому режимі", - зазначила вона.

Т. ЄФИМЕНКО нагадала, що в проекті ПК передбачено зниження ставки податку на прибуток у 2011 році з 25 до 19%. "Їх пропозиції (пропозиції МВФ - УНІАН) полягають у тому, щоб зниження ставки податку на прибуток було не більше ніж на 2 процентні пункти, - сказала вона. - А в подальшому МВФ пропонує проводити плавне зниження ставки податку щорічно і до 2014 року вийти на ставку 16%. Фонд також пропонує змінити умови податкових канікул. Підприємства, які, згідно з проектом ПК, мають право на канікули, що передбачає нульову процентну ставку податку на прибуток, протягом 5 років платитимуть ставку по податку 16%".

"На їх думку, це збереже певний ресурс в бюджеті України і дозволить підтримувати систему державних фінансів у стабільнішому стані", - повідомила Т. ЄФИМЕНКО.

Експерти МВФ також пропонують збільшити річний об`єм виручки для малих підприємств із запропонованих 300 тис. грн. до 500 тис. грн.

Крім того, вони підтримують скорочену систему оподаткування для юридичних осіб з введенням відповідної планки виручки.

Крім того, МВФ пропонує розглянути питання підвищення порогу обов`язкової реєстрації платників ПДВ. "Та позиція, яка пов`язана з підвищенням порогу обов`язкової реєстрації платників ПДВ з 300 до 500 тис. грн., на нашу думку, коштуватиме нашій прибутковій частині (бюджету - УНІАН) десь 1 млрд. грн., але наші опоненти з МВФ говорять про те, що якраз втрата цього мільярда може компенсуватися тим, що ви так різко не знижуватимете ставку податку на прибуток", - сказала Т. ЄФИМЕНКО.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2010 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує розглядати проекти Податкового кодексу і державного бюджету на 2011 рік на наступному пленарному тижні - 2-5 листопада.