Міжбанк закрився на рівні 7,9485/7,9530 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9560 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9480/7,9525 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні трохи підвищилися – 7,9485/7,9530 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2591 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2585/0,2587 грн./рубль. До закриття ціни не змінилися.

У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 30,74 рублів за долар (+0,08).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3765/1,3860 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9960/11,0095 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,9820/10,9940 грн./євро. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли до 11,0025/11,0130 грн./євро.