КМДА вивчає питання правомірності продажу 12% акцій «Київенерго»

Київська міська державна адміністрація вивчає питання правомірності продажу 12% акцій компанії «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, якщо будуть виявлені якісь порушення, то столична влада має намір звернутися до суду.

«Я не казав, що питання по «Київенерго» знаходиться в судах. Я казав, що питання відносно правомірності продажу пакету 12% акцій є предметом вивчення. Якщо такі порушення будуть виявлені, ми будемо позиватися», - заявив О.ПУЗАНОВ.

При цьому він зауважив, що пам`ятає перелік «сумнівних операцій» з продажу пакету акцій енергокомпанії.

Заступник голови КМДА також повідомив, що столична влада має намір не тільки зберегти пакет акцій “Київенерго”, який був у власності територіальної громади, але й збільшити його.

«Ми ведемо переговори про більший вплив міста на корпоративну політику підприємства», - сказав О.ПУЗАНОВ.

Крім того, він поінформував, що найближчим часом мають відбутися збори акціонерів компаній «Київводоканал» та «Київгаз», на яких буде обране нове керівництво компаній, зокрема, наглядові ради та члени правління.

Довідка УНІАН. 24 червня 2004 року Київрада ухвалила рішення про створення ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». 5 квітня 2006 року було зареєстровано ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг», засновниками якого стали: Київрада - 61% (за рішенням Київради, в «Київенергохолдингу» частка територіальної громади формувалась за рахунок 3,203 млн. акцій, що належали їй, або 60%+1 акція ВАТ «Київгаз», 13,798 млн. акцій, або 12,73% ВАТ «Київенерго» і 470,311 млн. акцій, або 67% акцій ВАТ «Київводоканал»). Крім того, компанія з обмеженою відповідальністю «Денсек Лімітед» - 20% - 75 452 469 грн., АК «Зарова Лімітед» - 19% - 71 679 845 грн.

28 серпня 2008 р. Київрада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал» у кількості 178 млн. 748 тис. 500 шт. акцій, що становить 25,4%; продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,45% акцій.

Крім того, у Блоці Кличка заявили, що міський пакет акцій «Київенерго» (12,73%), переданий Києву при створенні компанії «Київенергохолдингу», уже давно забрали у громади і через «Київенергохолдинг» віддали офшорним компаніям.

22 жовтня 2010 р. Господарський суд столиці своїм рішенням повернув у власність громади 25,46% акцій статутного фонду ВАТ «АК «Київводоканал».