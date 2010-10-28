ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України в 2010 році до 5%
17:01, 28 жовтня 2010Фінанси
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Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України з 4% до 5% в 2010 році.
Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.
Згідно з повідомленням, ЄБРР також покращив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4,1% до 4,5%.
Крім того повідомляється, що за підсумками IV кварталу 2010 року ЄБРР чекає зростання ВВП України по відношенню до аналогічного періоду 2009 року на рівні 3,6%.
Як повідомляв УНІАН, Fitch прогнозує зростання ВВП України - 5% в 2010 і 4,5% в 2011 році.
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