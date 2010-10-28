ЄБРР покращив прогноз зростання ВВП України в 2010 році до 5%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України з 4% до 5% в 2010 році.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, ЄБРР також покращив прогноз зростання ВВП України в 2011 році з 4,1% до 4,5%.

Крім того повідомляється, що за підсумками IV кварталу 2010 року ЄБРР чекає зростання ВВП України по відношенню до аналогічного періоду 2009 року на рівні 3,6%.

Як повідомляв УНІАН, Fitch прогнозує зростання ВВП України - 5% в 2010 і 4,5% в 2011 році.