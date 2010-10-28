Курс Нацбанку 29 жовтня
21:44, 28 жовтня 2010Фінанси
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Нацбанк встановив 29 жовтня курс гривні:100 USD США – 791.1600 (28 жовтня – 791.1600)100 EUR – 1096.3104 (28 жовтня – 1092.0381)10 RUR – 2.5789 (28 жовтня – 2.5882)Облікові курси банківьских металів НБУ з 29 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-104947.37 (28 жовтня-105402.29)961XAG 10Срібло-1877.42 (28 жовтня-1880.59)962XPT 10Платина-133231.34 (28 жовтня-134338.97)964XPD 10Паладій-49447.50 (28 жовтня-49368.38)
Нацбанк встановив 29 жовтня курс гривні:100 USD США – 791.1600 (28 жовтня – 791.1600)
100 EUR – 1096.3104 (28 жовтня – 1092.0381)
10 RUR – 2.5789 (28 жовтня – 2.5882)
Облікові курси банківьских металів НБУ з 29 жовтня
за 10 тройських унцій (грн.):
959XAU 10Золото-104947.37 (28 жовтня-105402.29)
961XAG 10Срібло-1877.42 (28 жовтня-1880.59)
962XPT 10Платина-133231.34 (28 жовтня-134338.97)
964XPD 10Паладій-49447.50 (28 жовтня-49368.38)
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