Курс Нацбанку 29 жовтня

Нацбанк встановив 29 жовтня курс гривні:100 USD США – 791.1600 (28 жовтня – 791.1600)100 EUR – 1096.3104 (28 жовтня – 1092.0381)10 RUR – 2.5789 (28 жовтня – 2.5882)Облікові курси банківьских металів НБУ з 29 жовтняза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-104947.37 (28 жовтня-105402.29)961XAG 10Срібло-1877.42 (28 жовтня-1880.59)962XPT 10Платина-133231.34 (28 жовтня-134338.97)964XPD 10Паладій-49447.50 (28 жовтня-49368.38)

Нацбанк встановив 29 жовтня курс гривні: 100 USD США – 791.1600 (28 жовтня – 791.1600) 100 EUR – 1096.3104 (28 жовтня – 1092.0381) 10 RUR – 2.5789 (28 жовтня – 2.5882) Облікові курси банківьских металів НБУ з 29 жовтня за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-104947.37 (28 жовтня-105402.29) 961XAG 10Срібло-1877.42 (28 жовтня-1880.59) 962XPT 10Платина-133231.34 (28 жовтня-134338.97) 964XPD 10Паладій-49447.50 (28 жовтня-49368.38)

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