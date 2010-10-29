ЄС внесе обмежені зміни до Лісабонської угоди

Глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу досягли угоди про необхідність внесення обмежених змін у Лісабонську угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після закінчення першого дня засідання Європейської Ради (саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент Ради Герман ван РОМПЕЙ.

«Чи потрібно змінювати угоду? Сьогодні у нас відбувся чудовий обмін думками», - сказав Г.РОМПЕЙ.

За його словами, лідери ЄС домовилися доручити Єврокомісії розробити проект постійного механізму відповіді на бюджетні кризи, а Г.РОМПЕЮ – на основі розробленого механізму підготувати проект обмежених змін до Лісабонської угоди.

Передбачається, що Президент Європейської Ради представить свої пропозиції на розгляд саміту в грудні цього року, щоб остаточні рішення могли бути ухвалені вже в першій половині 2011 року.

«Ми всі були за те, що потрібен постійний механізм відповіді на кризи, і для цього необхідно внести мінімальні зміни до угоди. Але потрібно розуміти, яким буде механізм криз, над чим працюватиме Єврокомісія, і на базі цього я запропоную зміни до угоди», - сказав Г.РОМПЕЙ.

На думку лідерів ЄС, створити механізм реагування на кризи необхідно для запобігання можливому негативному впливу на євровалюту в разі проблем із дефіцитом бюджету в одній або декількох країнах-членах.

Лідери ЄС також прийшли до думки, що застосовувати санкції до країн-членів необхідно тільки при досягненні ними дефіциту бюджету в 3% ВВП і відсутності заходів зі скорочення дефіциту.

За словами Г.РОМПЕЯ, лідери ЄС підтримали такий механізм введення санкцій проти відповідних країн-членів, при якому санкції можуть бути не введені за наявності кваліфікованої більшості, що виступила проти санкцій при голосуванні.

«Санкції можуть бути заблоковані, якщо кваліфікована більшість проголосувала проти», – сказав він.

За словами Г.РОМПЕЯ, французько-німецька пропозиція про позбавлення права на голосування в Раді країни-члена зони євро, яка порушує вимоги до дефіциту бюджету, поки не одержала підтримки більшості, й лідери країн-членів ЄС продовжать її обговорення.