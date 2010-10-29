Експерт: міжнародні резерви НБУ до кінця року збільшаться до 36 млрд. дол.

Міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) до кінця 2010 року досягнуть 36 млрд. доларів.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він відзначив, що сальдо зовнішньої торгівлі у вересні покращилося завдяки зростанню надходжень від металургії. У вересні експорт продукції української металургії зріс в грошовому виразі на 17,5% м/м. При цьому імпорт продовжує наслідувати стійку тенденцію росту: темпи його збільшення в річному виразі перевищують темпи зростання експорту. Зокрема, зростання внутрішнього попиту послужило причиною зростання імпорту продукції машинобудування у вересні на 10% м/м і на 47,7% г/г. Зростання імпорту було основною причиною збереження негативного сальдо поточного рахунку у вересні. За підсумками 2010 року з поточного рахунку буде зафіксовано дефіцит в 0,5 млрд. доларів (0,4% ВВП), прогнозує аналітик.

Як підкреслив О.Блінов, фінансовий рахунок у вересні одержав підтримку від розміщення суверенних єврооблігацій на суму 2 млрд. доларів. Ще однією важливою статтею притоку капіталу було розміщення єврооблігацій «Приватбанку» на суму 200 млн. доларів. При цьому вересень характеризувався високою нетто-покупкою готівкової іноземної валюти, що склала 1,6 млрд. доларів, що враховується в платіжному балансі як відток капіталу.

За прогнозами аналітика, в 2010 році позитивне сальдо фінансового рахунку складе значні 13,1 млрд. доларів (9,5% ВВП). Якщо не враховувати в даному показнику кредитні надходження від МВФ, то він складе 9,7 млрд. доларів, вважає А.Блінов. «Цей приплив капіталу в країну є головною причиною, що дозволяє Національному банку України тримати обмінний курс стабільним, одночасно поповнюючи свої золотовалютні резерви», - вважає аналітик.