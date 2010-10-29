Держмитслужба збільшила перерахування до бюджету на 17 млрд. грн.

Державна митна служба України з початку 2010 року перерахувала до державного бюджету 70 млрд. грн., що на 17 млрд. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час колегії у Держмитслужбі повідомив керівник відомства Ігор КАЛЕТНИК.

Крім того, за його словами, у поточному році були переглянуті критерії оцінки роботи правоохоронних органів Держмитслужби.

У 2010 році митники порушили 350 кримінальних справ на суму 700 млн. грн.

Як зазначив І.КАЛЕТНИК, 40% справ було порушено за фактами контрабанди наркотиків, історичних цінностей і зброї.

Також з початку року збільшилися обсяги декларованих імпортних товарів: побутової техніки – в 3 рази, харчових продуктів – на 15%, товарів легкої промисловості - на 30%, товарів хімічної промисловості – на 32%.

«Це свідчить про вихід імпорту з тіні», - наголосив І.КАЛЕТНИК.