Мін’юст: Немає підстав для скасування постанови НБУ про нові вимоги до рівня регулятивного капіталу

У Міністерстві юстиції України вважають, що не немає ніяких підстав для скасування постанови Національного банку України №273, якою підвищуються вимоги до мінімального рівня регулятивного капіталу комерційних банків.

Про це йдеться у відповіді Мін’юсту, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, на відповідне звернення до відомства Асоціації українських банків (АУБ).

«Постанова № 273 видана в межах повноважень суб`єкта нормотворчості... і підстав для скасування рішення про державну реєстрацію... немає», – йдеться в листі Мін’юсті на адресу АУБ із посиланням на норми чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України своєю постановою №273 від 6 липня 2010 року зобов`язав банки до 1 січня 2012 року збільшити розмір регулятивного капіталу до рівня не нижче 120 млн. грн. Банкам, у яких регулятивний капітал нижче вказаного рівня, дозволено залучати вклади фізичних осіб у межах обсягу залучених вкладів фізичних осіб на дату набуття чинності постанови №273, тобто на 16 липня 2010 року.

Асоціація українських банків (АУБ) і 10 комерційних банків подали позов до Національного банку України, вимагаючи скасування цієї постанови як такої, що порушує права середніх і малих банків.

Зокрема, АУБ спільно з групою комерційних банків підготували й подали до Окружного адміністративного суду Києва позовну заяву про визнання незаконними і недійсними окремих пунктів вищезазначеної постанови НБУ.

На останньому судовому засіданні у цій справі, яке відбулося 26 жовтня ц.р., було оголошено перерву до 8 листопада для подачі додаткових пояснень.

Нагадаємо, наприкінці серпня ц.р. у своєму листі до комерційних банків Нацбанк вказав на те, що станом на кінець липня 2010 р., регулятивний капітал у сумі, менше 120 млн. грн. мали 69 банків, із яких 5 банків із тимчасовою адміністрацією. Сума докапіталізації 38 із них становить усього 20% від розміру їх регулятивного капіталу.

«...Внесені постановою №273 зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні в частині підвищення вимог до мінімального розміру регулятивного капіталу відповідають світовим тенденціям, спрямовані на забезпечення стійкості (життєздатності), як окремих банків України, так і банківської системи в цілому...», - вказав НБУ в листі.

Крім того, 27 жовтня ц.р. перший заступник голови НБУ Сергій АРБУЗОВ заявив, що Нацбанк відстоюватиме свою позицію з приводу вимоги щодо збільшення мінімального рівня регулятивного капіталу з огляду на те, що «це рішення обгрунтоване, воно узгоджене з міжнародними організаціями».