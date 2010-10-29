Зміни до Митного кодексу можуть бути прийняті парламентом у лютому 2011 року – Хомутиннік

Зміни до Митного кодексу України можуть бути прийняті Верховною Радою України в другому читанні в лютому 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК.

За його словами, зміни будуть внесені до парламенту після ухвалення Податкового кодексу.

«У першому читанні проект змін може бути прийнятий до кінця цього року», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня ц.р. віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив надію, що до кінця року будуть прийняті зміни до митного законодавства. При цьому він зазначив, що вже наступного тижня зміни до Митного кодексу будуть розіслані експертам для об`єктивної оцінки, а потім буде публічне обговорення.

Довідка УНІАН. Діючий Митний кодекс набув чинності 1 січня 2004 року.

Зараз уряд працює над проектом нового Митного кодексу України.

Законопроект про внесення змін до Митного кодексу України №2778 зареєстрований у Верховній Раді 16 липня 2008 року.