«УкрСиббанк» збільшив збиток в 1,8 разу

АКІБ «УкрСиббанк» (Харків) в січні-вересні 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшив збиток в 1,8 разу - до 2,057 млрд. грн.

Про це йдеться у фінансовій звітності банку, обнародуваній в газеті «Голос України» від 29 жовтня 2010 року.

Активи банку за звітний період зменшилися на 7% і на 1 жовтня 2010 року склали 43,301 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 10%, до 40,984 млрд. грн., зобов`язання - на 3%, до 40,246 млрд. грн. За вказаний період статутний капітал банку залишався на рівні 5,280 млрд. грн., власний капітал скоротився на 38% - до 3,055 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 81,4157% акцій "УкрСиббанку", український бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ через «Українську металургійну компанії» - 18,5834%.