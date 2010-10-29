У Полтаві підприємці вирішили припинити торгівлю 4 листопада - у день розгляду ПК

Сьогодні в Полтаві близько 300 підприємців проводять акцію протесту проти ухвалення в другому читанні 4 листопада нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники заявляють, що в новому кодексі обмежена діяльність підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, а це призведе до скорочення робочих місць і зменшення податків до місцевого бюджету.

Під час мітингу учасники акції спалили Податковий кодекс і заявили про рішення на знак протесту 4 листопада, коли заплановано розгляд документа в парламенті, припинити торгівлю в магазинах і на ринках Полтави.