У Полтаві підприємці вирішили припинити торгівлю 4 листопада - у день розгляду ПК
13:57, 29 жовтня 2010Фінанси
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Сьогодні в Полтаві близько 300 підприємців проводять акцію протесту проти ухвалення в другому читанні 4 листопада нового Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, пікетники заявляють, що в новому кодексі обмежена діяльність підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, а це призведе до скорочення робочих місць і зменшення податків до місцевого бюджету.
Під час мітингу учасники акції спалили Податковий кодекс і заявили про рішення на знак протесту 4 листопада, коли заплановано розгляд документа в парламенті, припинити торгівлю в магазинах і на ринках Полтави.
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