«Правекс-Банк» скоротив збиток в 3 рази

АКБ «Правекс-Банк» (Київ) в січні-вересні 2010 року скоротив збиток в 3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 146,690 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в газеті «Голос України» від 29 жовтня 2010 р.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період скоротилися на 21% і на 1 жовтня 2010 року склали 5,891 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 4%, до 5,444 млрд. грн., зобов`язання – на 22%, до 4,958 млрд. грн.

Статутний капітал банку за звітний період залишався на рівні 1,562 млрд. грн., власний капітал зменшився на 14% – до 932,377 млн. грн.

Довідка УНІАН. АКБ "Правекс-Банк" створений в 1992 році, на сьогодні входить до групи крупних банків України.

Intesa Sanpaolo володіє 100% акцій "Правекс-Банку".