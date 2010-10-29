«ОТП Банк» отримав 205 млн. грн. прибутку

ПАТ "ОТП Банк" (Київ) у січні-вересні 2010 року отримало прибуток у розмірі 204,877 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку склав 949,992 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" від 29 жовтня 2010 року.

Згідно з повідомленням, за звітний період активи банку скоротилися на 10% і на 1 жовтня 2010 року склали 26,204 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 18%, до 23,877 млрд. грн., зобов'язання - на 12% до 23,159 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 2,868 млн. грн., власний капітал збільшився на 8% - до 3,045 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "OTП Банк" створено в 1998 році і сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

Угорський OTP Bank володіє 100% ПАТ "ОТП Банк".